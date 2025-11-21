Die Hälfte seines Strombedarfs für das Stadion will der Fußball-Bundesligist mit der Photovoltaik-Anlage künftig decken. Damit dies auch in sonnenarmen Zeiten klappt, wird sie noch durch einen Batteriespeicher ergänzt, der sich bereits im Bau befindet. Borussia Dortmund (BVB) hat auf seinem Stadiondach nun eine Photovoltaik-Anlage mit insgesamt fünf Megawatt Leistung. Die Installation der 11. 132 Solarmodule habe RWE nun abgeschlossen. Den Fußball-Bundesligisten und den Energiekonzern verbindet eine "Nachhaltigkeitspartnerschaft", in dessen Rahmen die Anlage entwickelt und realisiert wurde. Der ...

