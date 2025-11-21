ROUNDUP: CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im dritten Quartal trotz einer konjunkturell schwierigen Lage mehr umgesetzt und verdient. Weil sich sowohl das Ticketing-Geschäft als auch die eigenen Live-Veranstaltungen besser entwickelten, hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg am Jahresziel eines moderaten Umsatz- und Ergebniswachstums fest. Nach dem ersten Halbjahr und einem schwachen zweiten Quartal hatten die Jahresziele noch gewackelt. Die Anleger reagierten am Freitag trotz einer insgesamt schlechten Börsenstimmung erleichtert auf die Resultate vom Vorabend, der Aktienkurs zog deutlich an.

MTU sammelt in Dubai Aufträge über gut 400 Millionen US-Dollar ein

DUBAI/MÜNCHEN - Die Luftfahrtmesse in Dubai hat dem Münchner Triebwerksbauer MTU Aufträge im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar (347 Mio Euro) gebracht. Auf der Messe am Persischen Golf waren besonders Antriebe des US-Herstellers GE Aerospace für Großraumjets von Boeing gefragt, an denen MTU mitarbeitet, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.

Experte: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen

BOCHUM - China baut seine dominierende Position in der Elektroauto-Produktion weiter aus. In den ersten neun Monaten des Jahres waren es 6,5 Millionen Fahrzeuge, sagt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer - 45 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bis zum Jahresende erwartet er 7,9 Millionen und auch darüber hinaus steigende Zahlen.

Dem Bund droht die Neuauflage einer Handynetz-Auktion



BONN - Eine milliardenschwere Handynetz-Auktion aus dem Jahr 2019 muss möglicherweise neu durchgeführt werden. Nachdem die Telekommunikationsanbieter Freenet und EWE Tel bereits im vergangenen Jahr einen Erfolg vor dem Verwaltungsgericht Köln errungen hatten, wies das Leipziger Bundesverwaltungsgericht nun eine Beschwerde der Bundesnetzagentur ab. Das Kölner Gericht hatte damals geurteilt, dass die Auflagen für Frequenzauktion rechtswidrig erarbeitet worden waren.



