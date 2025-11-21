NIQ und Amazon Marketing Cloud (AMC) haben eine neue Kooperation bekannt gegeben, um die Wirksamkeit plattformübergreifender Werbung im linearen Fernsehen und im Amazon Ads-Inventar in Italien zu ermitteln. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Werbetreibende und Agenturen umsetzbare Erkenntnisse über die relative Performance von Anzeigenplatzierungen in digitalen, linearen TV- und Streaming-Umgebungen. Dazu gehört auch die Frage, wie jede dieser Umgebungen zur Reichweitensteigerung beiträgt und den Kauf von Produkten auf den E-Commerce-Plattformen von Amazon beeinflusst.

Gewonnen werden die Erkenntnisse mithilfe hochwertiger Daten von Sinottica einem renommierten Single-Source Consumer Panel von NIQ in Italien sowie Daten der Amazon Marketing Cloud. Insbesondere wird die Studie die linearen TV-Daten von Sinottica zusammen mit mehreren Amazon-Inventarquellen nutzen, darunter Amazon DSP, Sponsored Ads (Produkte, Marken, Display) und Streaming-TV (Prime Video, Twitch, Fire TV). Dieser Ansatz erlaubt ein umfassenderes Verständnis der Auswirkungen von Werbung in digitalen und TV-Kanälen auf das Verbraucherverhalten bei Amazon. Dadurch können Werbetreibende jeder Größe ihre Kampagnenstrategien optimieren und bessere Verkaufsergebnisse erzielen.

Das Projekt ist Teil der globalen strategischen Initiative von AMC, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung skalierbarer, datenschutzgerechter Lösungen zur Aktivierung und Messung von Werbung für führende Marken und Agenturen weltweit liegt.

"Indem wir Werbekunden dabei unterstützen, die Reichweite ihrer Kampagnen und den Mehrwert jeder Plattform zu verstehen, liefern wir wertvolle Erkenntnisse, die intelligentere Medieninvestitionen ermöglichen", so Maureen Stapleton, Commercial Lead bei NIQ Media, Europa. "Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit Amazon Marketing Cloud, die unser Engagement für datengestütztes Marketing teilt." Im Zuge dieses Projekts werden Studien zu folgenden zentralen Fragen durchgeführt:

Reichweite : Wie viele Verbraucher wurden über lineares Fernsehen im Vergleich zu digitalen und Streaming-Anzeigen von Amazon erreicht? Inwieweit vergrößern digitale Medien die Reichweite des linearen Fernsehens?

: Wie viele Verbraucher wurden über lineares Fernsehen im Vergleich zu digitalen und Streaming-Anzeigen von Amazon erreicht? Inwieweit vergrößern digitale Medien die Reichweite des linearen Fernsehens? Zielgruppenstruktur : Welche Verbrauchergruppen wurden auf den einzelnen Plattformen erreicht, und inwiefern unterschieden sich die Zielgruppen?

: Welche Verbrauchergruppen wurden auf den einzelnen Plattformen erreicht, und inwiefern unterschieden sich die Zielgruppen? Kaufverhalten: Haben die Anzeigen zu Produktkäufen auf Amazon geführt? Waren die Kaufquoten auf den verschiedenen Plattformen uneinheitlich?

Um mehr über dieses Projekt zu erfahren und herauszufinden, wie plattformübergreifende Messungen Ihre Marketingstrategie verbessern können, kontaktieren Sie bitte Ihren NIQ- oder Amazon Ads-Ansprechpartner.

Über NIQ

NIQ ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich über 90 Länder, die etwa 85 der Weltbevölkerung und mehr als 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben abdecken. Mit einer ganzheitlichen Sicht auf den Einzelhandel und den umfassendsten Verbrauchererkenntnissen, die mit fortschrittlichen Analysen über modernste Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ die Full View. Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

Über Sinottica

Sinottica ist ein integriertes Informationssystem, das in Italien und weltweit einzigartig ist. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Sinottica Unternehmen bei der Marktsegmentierung, der Optimierung von Marketing- und Kommunikationsstrategien sowie der Bewertung der Ergebnisse dieser Aktivitäten. Sinottica beruht auf einem Single-Source-Ansatz: Tausende von Datenpunkten werden kontinuierlich zu einer bestimmten Person erfasst. Dazu gehören ihre Eigenschaften, Werte, Einstellungen und Orientierungen in verschiedenen Verhaltensbereichen, ihre Multi- und Crossmedia-Exposition, die so weit wie möglich passiv gemessen wird, sowie ihre Konsumgewohnheiten.

