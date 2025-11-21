DJ PTA-Adhoc: autowerkstatt group N.V.: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

autowerkstatt group N.V.: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Schiphol (pta000/21.11.2025/17:00 UTC+1)

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

autowerkstatt group N.V. (N.V.; Sitz: Beech Avenue 54-62, 1119 Schiphol, PW; ISIN: NL0006380776; LEI: 3912001HVWIUTV4GXX07) gibt hiermit gemäß Artikel 17 MAR die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung bekannt.

Einladung zur Hauptversammlung Die Hauptversammlung der autowerkstatt group N.V. findet am 05. Dezember 2025 um 10:00 Uhr statt. Veranstaltungsort: Laan van Diepenvoorde 3, 5582LA Waalre, The Netherlands. Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten. Die vollständige Einladung samt Tagesordnung und allen Unterlagen ist ab sofort im Investor-Relations-Bereich der Website der Gesellschaft verfügbar: https://www.autowerkstattgroup.de.

Wesentliche Tagesordnungspunkte (Auszug) 1) Opening 2) Sale shares Kaiser WerkstattSysteme GmbH 3) Report of the Management Board in respect of the financial year 2024 4) Adoption of the annual accounts for the financial year 2024 5) Proposal to authorize the directors to file the adopted Annual Accounts 6) Proposal to authorize the directors of the Company extension for preparation and inspection of Annual Accounts 2024 and the Annual Report 2024 7) Distribution of the result for the financial year 2024 8) Discharge of the Members of the Management Board with respect to the performance of their duties during the financial year 2024 9) Discharge of the Members of the Supervisory Board with respect to the performance of their duties during the financial year 2024 10) The applicability of the Dutch Corporate Governance Code 11) Appointment of Dutch International Financial Services B.V. as compilers of the financial statements for the financial year 2025 12) Use of English language in the annual accounts 13) Miscellaneous 14) Closing

Hinweis: Tagesordnungspunkt 2 ("Sale shares Kaiser WerkstattSysteme GmbH") kann kursrelevante Informationen betreffen. Sollte die Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt einen Beschluss fassen oder sollte der Vollzug der Transaktion (z. B. notarielle Beurkundung) erfolgen, wird die Gesellschaft unverzüglich eine separate Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR veröffentlichen, soweit rechtlich zulässig.

1. Registrierung / Record Date / Nachweis der Aktionärseigenschaft Die Gesellschaft hat den Record Date

(Registrierungsstichtag) auf den 28. November 2025 festgelegt. Aktionäre werden gebeten, über ihre Bank oder ihren

Broker eine Bestätigung zu veranlassen, die an Bankhaus Gebr. Martin AG, z. H. Frau Groß, Schloßplatz 7, 73033

Göppingen zu senden (E-Mail: bgross@martinbank.de). Die schriftliche Bestätigung muss spätestens am 28. November

2025 um 12:00 Uhr bei der Bankhaus Gebr. Martin AG eingegangen sein.

Aktionäre erhalten ein Teilnahmezertifikat (certificate of deposit) mit einer Deposit-Nummer per E-Mail oder Post. Die Zulassung zur Versammlung erfolgt gegen Vorlage dieser Deposit-Nummer. Jeder Aktionär kann einen Bevollmächtigten benennen; die Vollmacht kann per E-Mail an ir@autowerkstattgroup.de erteilt werden oder durch Ausfüllen der Rückseite des Teilnahmezertifikats.

Verfügbarkeit der Unterlagen Die Jahresabschlüsse und sonstigen in der Einladung genannten Unterlagen für das Geschäftsjahr 2024 können ab sofort in den Geschäftsräumen Laan van Diepenvoorde 3, 5582LA Waalre, sowie im Investor Relations-Bereich der Website unter https://www.autowerkstattgroup.de eingesehen und heruntergeladen werden.

Firmenangaben (gemäß übermittelten Dokumenten) Name: autowerkstatt group N.V. Rechtsform: N.V. Sitz / Anschrift: Beech Avenue 54-62, 1119 Schiphol, PW ISIN: NL0006380776 LEI: 3912001HVWIUTV4GXX07

Ansprechpartner für Rückfragen Investor Relations / Legal E-Mail: ir@autowerkstattgroup.de

Waalre / Schiphol, 21. November 2025

autowerkstatt group N.V. The Management Board H.T. Kaiser

Hinweis Diese Mitteilung dient der Bekanntmachung der Einladung zur Hauptversammlung. Sie enthält keine Offenlegung eines bereits gefassten Beschlusses zur Veräußerung. Sofern während der Hauptversammlung oder im Anschluss meldepflichtige, kursrelevante Tatsachen eintreten, wird die Gesellschaft unverzüglich eine separate Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR veröffentlichen, soweit rechtlich zulässig.

