PTA-Adhoc: autowerkstatt group N.V.: Ergebnisse der Hauptversammlung der autowerkstatt group N.V.

autowerkstatt group N.V.: Ergebnisse der Hauptversammlung der autowerkstatt group N.V.

Schiphol (pta000/08.12.2025/17:00 UTC+1)

Waalre, 6. Dezember 2025 - Die autowerkstatt group N.V. gibt die Ergebnisse ihrer ordentlichen Hauptversammlung bekannt, die am 5. Dezember 2025 in Waalre, Niederlande, stattfand.

Die Hauptversammlung fasste unter anderem folgende Beschlüsse:

• Genehmigung des Verkaufs der Anteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH: Die Hauptversammlung stimmte dem Verkauf

der 99,91% Anteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH zu. • Annahme des Jahresabschlusses 2024: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurde einstimmig angenommen. • Verwendung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2024: Es wurde beschlossen, keine Dividende auszuschütten und den

Verlust für das Geschäftsjahr 2024 von den Gewinnrücklagen des Unternehmens abzuziehen. • Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat: Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. • Anwendung des Niederländischen Corporate Governance Kodex: Die Hauptversammlung beschloss, den Niederländischen

Corporate Governance Kodex nicht anzuwenden. • Bestellung des Abschlussprüfers: Dutch International Financial Services B.V. wurde mit der Erstellung des

Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 beauftragt. • Verwendung der englischen Sprache: Die Hauptversammlung beschloss, den Jahresabschluss 2024 in englischer Sprache

zu verfassen und die englische Sprache auch in zukünftigen Jahresabschlüssen zu verwenden.

An der Hauptversammlung waren 5.276.042 Aktien vertreten, was etwa 87,93% des gesamten Kapitals entspricht.

Waalre, December 5, 2025

