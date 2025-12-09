Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0Q7VZ | ISIN: NL0006380776 | Ticker-Symbol: AUV
Hamburg
09.12.25 | 12:05
0,002 Euro
+100,00 % +0,001
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AUTOWERKSTATT GROUP NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUTOWERKSTATT GROUP NV 5-Tage-Chart
Dow Jones News
09.12.2025 17:33 Uhr
388 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: autowerkstatt group N.V.: autowerkstatt group verkauft Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH an Investorengruppe

DJ PTA-Adhoc: autowerkstatt group N.V.: autowerkstatt group verkauft Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH an Investorengruppe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

autowerkstatt group N.V.: autowerkstatt group verkauft Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH an Investorengruppe

Schiphol (pta000/09.12.2025/17:00 UTC+1)

autowerkstatt group N.V. verkauft Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH an Investorengruppe

Waalre, 9. Dezember 2025 - Die autowerkstatt group N.V. (ISIN: NL0006380776) gibt bekannt, dass sie heute beim Notar den Verkauf ihrer Geschäftsanteile an der operativen Gesellschaft Kaiser WerkstattSysteme GmbH an eine Investorengruppe abgeschlossen hat.

Verkäufer: autowerkstatt group N.V. Käufer: Eine Investorengruppe Objekt: Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH Datum: 09. Dezember 2025 Ort: München

Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      autowerkstatt group N.V. 
           Beech Avenue 54-62 
           1119 PW Schiphol 
           Niederlande 
Ansprechpartner:   Joachim Haedke 
Tel.:         +49 89 215295310 
E-Mail:        ir@autowerkstattgroup.de 
Website:       www.autowerkstattgroup.de 
ISIN(s):       NL0006380776 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765296000414 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 11:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.