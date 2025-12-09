DJ PTA-Adhoc: autowerkstatt group N.V.: autowerkstatt group verkauft Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH an Investorengruppe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

autowerkstatt group N.V.: autowerkstatt group verkauft Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH an Investorengruppe

Schiphol (pta000/09.12.2025/17:00 UTC+1)

autowerkstatt group N.V. verkauft Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH an Investorengruppe

Waalre, 9. Dezember 2025 - Die autowerkstatt group N.V. (ISIN: NL0006380776) gibt bekannt, dass sie heute beim Notar den Verkauf ihrer Geschäftsanteile an der operativen Gesellschaft Kaiser WerkstattSysteme GmbH an eine Investorengruppe abgeschlossen hat.

Verkäufer: autowerkstatt group N.V. Käufer: Eine Investorengruppe Objekt: Geschäftsanteile an der Kaiser WerkstattSysteme GmbH Datum: 09. Dezember 2025 Ort: München

Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Aussender: autowerkstatt group N.V. Beech Avenue 54-62 1119 PW Schiphol Niederlande Ansprechpartner: Joachim Haedke Tel.: +49 89 215295310 E-Mail: ir@autowerkstattgroup.de Website: www.autowerkstattgroup.de ISIN(s): NL0006380776 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

