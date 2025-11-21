Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Fortführung seiner Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025 eine endgültige Investitionsvereinbarung (die "Wandel-Fazilität") mit einem institutionellen Investor über eine besicherte Wandelanleihenfazilität von bis zu 100 Mio. US-Dollar (die "Finanzierung") abgeschlossen hat. Es wird erwartet, dass die verfügbaren Mittel aus der Finanzierung zur Unterstützung der blockchainbasierten Attestierungsplattform und Validator-Infrastruktur des Unternehmens verwendet werden.

"Diese Finanzierung ist ein bedeutender Schritt hin zu unserem langfristigen Ziel, ETH zur Unterstützung unserer Netzinfrastruktur zu akkumulieren. Die Finanzierung ist für unsere ETH-Bestände hochgradig akkretiv und steht im Einklang mit unseren übergeordneten Strategien zur Kapitalbeschaffung und -verwendung", sagte Daniel Liu, CEO von Republic Technologies.

Hauptbedingungen der Wandel-Fazilität

Die Wandel-Fazilität hat eine Laufzeit von 24 Monaten, verzinst sich mit 0 und beinhaltet einen ursprünglichen Ausgabediscount von 10 %. Sie wird durch eine feste Menge an ETH als Sicherheit (das "ETH-Ziel") im Wert von 12 Mio. US-Dollar besichert. Das ETH-Ziel bleibt für die gesamte Dauer der Wandel-Fazilität unverändert.

Im Rahmen der Wandel-Fazilität ausgegebene Wandelanleihen sind nach Wahl des Inhabers jederzeit ganz oder teilweise in Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") wandelbar, und zwar zu einem Preis, der dem Schlusskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange ("CSE") am Handelstag unmittelbar vor der Wandlung entspricht stets vorbehaltlich der CSE-Richtlinien einschließlich Mindestpreisvorschriften.

Struktur der Wandel-Fazilität

Die Wandel-Fazilität besteht aus einer ersten Abruftranche (der "Erste Abruf"), nachfolgenden Abruftranchen (den "Nachfolgenden Abrufen") und potenziellen Aufstockungstranchen (wie unten definiert).

Der Erste Abruf umfasst eine Wandelanleihe über 10 Mio. US-Dollar (die "Erste-Abruf-Wandelanleihe"). Im Zusammenhang mit dem Ersten Abruf wird das Unternehmen dem Investor Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien (die "Erste-Abruf-Optionsscheine") ausgeben, die über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Ausgabedatum zu einem Preis von 0,50 CAD je Stammaktie ausübbar sind. Bei vollständiger Ausübung dieser Optionsscheine würde dem Unternehmen zusätzlich rund 10 Mio. US-Dollar an Finanzierung zufließen. Der Abschluss des Ersten Abrufs wird für den oder um den 5. Dezember 2025 erwartet.

Die Erste-Abruf-Wandelanleihe, die Erste-Abruf-Optionsscheine sowie alle im Zusammenhang mit der Wandlung der Erste-Abruf-Wandelanleihe oder durch Ausübung der Erste-Abruf-Optionsscheine auszugebenden Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten plus einem Tag gemäß geltendem kanadischem Wertpapierrecht.

Die verbleibenden verfügbaren 90 Mio. US-Dollar können durch Nachfolgende Abrufe und Aufstockungstranchen abgerufen werden, jeweils vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen, einschließlich der im News Release vom 20. Oktober 2025 beschriebenen Konditionen.

Bis das Guthaben des Verwahrkontos das ETH-Ziel erreicht, kann der Investor das Unternehmen durch schriftliche Mitteilung auffordern, für jede Tranche (jeweils eine "Aufstockungstranche") im Rahmen der Wandel-Fazilität eine Wandelanleihe über 5 Mio. US-Dollar auszugeben, um ETH zu erwerben und diese dem Verwahrkonto gutzuschreiben.

Das Unternehmen beabsichtigt, etwa 90 des Nettoerlöses aus der Finanzierung für den Erwerb von ETH zur Unterstützung der Validator-Infrastruktur und Attestierungsdienste von Republic zu verwenden; der Rest soll für allgemeine Betriebsmittel eingesetzt werden.

Es wird nicht erwartet, dass Insider des Unternehmens an der Finanzierung teilnehmen oder dass durch die Finanzierung eine neue Kontrollperson entsteht.

Zusätzliche Bedingungen der Wandel-Fazilität sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Oktober 2025 verfügbar. Eine Kopie der Wandel-Fazilitätsvereinbarung wird im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Finanzierung (einschließlich des Ersten Abrufs, etwaiger Nachfolgender Abrufe und Aufstockungstranchen sowie der im Zusammenhang damit auszugebenden Optionsscheine) zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act") oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten oder gegenüber U.S.-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vorliegt oder eine entsprechende Ausnahme gilt.

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Unterstützt von einer ETH-denominierten Treasury betreiben wir Validator- und Attestierungsnetzwerke, um Datenintegrität für universelle Anwendungen sicherzustellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich jedoch nicht darauf beschränkt Aussagen zur Wandel-Fazilität und zur Finanzierung (einschließlich des Ersten Abrufs, etwaiger Nachfolgender Abrufe und Aufstockungstranchen), zum erwarteten Zeitplan, zu den voraussichtlichen Abschlüssen des Ersten Abrufs, der Nachfolgenden Abrufe und der Aufstockungstranchen der Finanzierung, zu erwarteten CSE-Genehmigungen sowie zur vorgesehenen Verwendung des Nettoerlöses der Finanzierung.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen (einschließlich der CSE-Genehmigung) einzuholen, zufriedenstellende Sicherheiten- und Verwahrungsvereinbarungen für ETH-Kollateral abzuschließen und seine Validator-Infrastruktur wie vorgesehen zu betreiben. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung oder die Wandel-Fazilität nicht unter den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt weitergeführt wird; des Versäumnisses, nachfolgende CSE-Genehmigungen zu erhalten; des Nichterfüllens anderer Abschlussbedingungen; dritter Zustimmungserfordernisse; Nichterhalts oder Nichtgenehmigung des Base Shelf Prospectus; Nichtvorlage der Prospektergänzungen; Volatilität der ETH-Preise und Staking-Erträge; sich entwickelnder regulatorischer Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte und Staking; operationeller Risiken im Zusammenhang mit Validator-Leistung, Slashing und Verwahrung sowie weiterer Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca genannt sind. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251121643435/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Daniel Liu

Chief Executive Officer

Tel: (778) 200-4124

Email: info@republictech.io

https://republictech.io/