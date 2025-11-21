Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 novembre/November 2025) - CAT Strategic Metals Corporation 21NOV2025 Rights listed on October 28, 2025 with an expiry date of November 21, 2025 will expire on November 21, 2025.

Settlement Terms: All trades November 20 will settle for cash next day. Trades on November 21 will be for cash same day.

The rights will be halted at noon and delisted at market close November 21, 2025.

_________________________________

Les droits de souscription de CAT Strategic Metals Corporation 21NOV2025, cotée le 28 octobre 2025 avec une date d'expiration au 21 novembre 2025, expirera le 21 novembre 2025.

Conditions de règlement : Toutes les transactions effectuées le 20 novembre seront réglées en espèces le jour suivant. Les transactions effectuées le 21 novembre seront réglées en espèces le jour même.

La cotation des droits sera suspendue à midi et ils seront radiés de la cote à la clôture du marché le 21 novembre 2025.

Delist Date/Date de Retrait : Le 21 NOV 2025 Symbol/Symbole : CAT.RT

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)