© Foto: DALL*EDer milliardenschwere Investor Bill Ackman reduziert über seine Investmentfirma seine Engagements in Google, Uber und zwei weiteren Aktien - hält jedoch weiterhin an einer beliebten Meme-Aktie fest.Eine neue 13F-Meldung von Pershing Square Capital Management zeigt, dass die Firma im dritten Quartal 519.007 Alphabet-Aktien verkauft hat, was einem Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Bestand im zweiten Quartal entspricht. Pershing Square verringerte außerdem in geringem Umfang seine Positionen in Uber, Restaurant Brands International und dem in Kanada ansässigen globalen alternativen Vermögensverwalter Brookfield Corporation. [spotify]3slkCHfvw5NTkki1evVyrF[/spotify] Trotz dieser …Den vollständigen Artikel lesen
