Nvidia hat erneut geliefert - und wie. Nachdem die Spannungen an den Märkten zuletzt aufgrund der zunehmenden Befürchtungen einer KI-Blase zugenommen hatten, gab es Entwarnung. Zumindest kurzfristig. Nvidia hat die Umsatz- und Gewinnerwartungen getoppt. Die Analysten überschlugen sich einmal mehr mit Lob. Es gab aber auch skeptische Stimmen...Auch die Aktionäre von Alphabet hatten Grund zum Feiern. Warren Buffett hat mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway 17,8 Millionen Aktien gekauft. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.