Nvidia hat erneut geliefert - und wie. Nachdem die Spannungen an den Märkten zuletzt aufgrund der zunehmenden Befürchtungen einer KI-Blase zugenommen hatten, gab es Entwarnung. Zumindest kurzfristig. Nvidia hat die Umsatz- und Gewinnerwartungen getoppt. Die Analysten überschlugen sich einmal mehr mit Lob. Es gab aber auch skeptische Stimmen...Auch die Aktionäre von Alphabet hatten Grund zum Feiern. Warren Buffett hat mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway 17,8 Millionen Aktien gekauft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär