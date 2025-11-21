DJ 1&1 erwirbt die 1&1 Versatel GmbH

DOW JONES--Der Telekommunikationsanbieter 1&1 kauft von seinem Mutterkonzern United Internet die 1&1 Versatel für ca 1,3 Milliarden Euro. Man übernehme Versatel mit sämtlichen Vermögenswerten, insbesondere Netzinfrastruktur und Schulden, inklusive ca. 950 Millionen Euro Darlehensverbindlichkeiten gegenüber United Internet, teilte 1&1 am Freitagabend mit. Dieses bei der Versatel verbleibende Darlehen soll im Zuge des Erwerbs durch eine Garantie der 1&1 abgesichert werden. Die Begleichung des Kaufpreises erfolge durch Aufrechnung mit bestehenden Cash-Management-Forderungen von 1&1 gegen United Internet sowie durch ein seitens United Internet gewährtes Darlehen. Damit soll die Transaktion bei 1&1 gegenwärtig nicht zu einem Liquiditätsabfluss führen.

In Abhängigkeit von zukünftigen Geschäftsergebnissen von Versatel in 2027, 2028 und 2029 könnte sich der Kaufpreis um bis zu 300 Millionen Euro erhöhen oder reduzieren, hieß es weiter. Ein etwaiger Anpassungsbetrag würde im Jahr 2030 fällig werden. Wegen der nur anteiligen Einbeziehung von Versatel in den 1&1 Konzernabschluss 2025 erwartet 1&1 durch die Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf ihre Erfolgskennzahlen. Aus dem weiteren Ausbau des Versatel Glasfasernetzes wird laut 1&1 2026 und 2027 ein negativer Beitrag zum Free Cashflow von insgesamt rund 100 Millionen Euro erwartet, anschließend soll Versatel zur Stärkung des Free Cashflows von 1&1 beitragen. Der Anteilserwerb soll zum Ablauf des 30. November 2025 wirksam werden.

Durch den Erwerb erhält 1&1 direkten Zugriff auf das von Versatel betriebene Glasfasernetz mit 67.000 Kilometern Länge.

