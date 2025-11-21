Andersen Consulting geht eine Kooperationsvereinbarung mit Cloud23 ein, einer Beraterfirma der nächsten Generation, die Daten und künstliche Intelligenz integriert, um die digitale Transformation voranzutreiben.

Das in Südafrika ansässige Unternehmen Cloud23 liefert plattformbasierte Lösungen für Kunden in Branchen, wie Finanzen, Telekommunikation, Gesundheitswesen und Fertigung. Die Angebote des Unternehmens umfassen Salesforce-Beratung und -Implementierung, Managed Services und KI-Strategie und stärken Organisationen, das Kundenengagement zu modernisieren, Betriebsabläufe zu optimieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.

"Unser Ziel bei Cloud23 war stets die Vereinfachung der Transformation durch intelligentes und skalierbares Design", so Ram Ramakrishnan, Gründer und CEO von Cloud23. "Wir konzentrieren uns darauf, Technologie auf einen Zweck auszurichten, um Ergebnisse zu liefern, die langfristiges Wachstum, den Kundenwert und Innovationen unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht uns, unsere Mission zu verstärken und die Wirkung unserer Arbeit auf einer globalen Plattform zu erweitern."

"Cloud23 hat beeindruckende Ausmaße und Raffinesse in kurzer Zeit erreicht", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die Fähigkeiten des Unternehmens in den Bereichen Salesforce, KI und Systemintegration ergänzen unsere Consulting Plattform und steigern den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten können, um die komplexe, unternehmensweite Transformation zu bewältigen."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251120101339/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com