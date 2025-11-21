Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 novembre/November 2025) - The common shares of Bitzero Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Bitzero Holdings Inc. is a provider of IT energy infrastructure and high-efficiency power for data centers. The company focuses on data center development, Bitcoin mining, and obtaining strategic data center hosting partnerships. Bitzero Holdings Inc. now has four data centre locations in the North American and Scandinavian regions, powered by clean, low-carbon energy sources.

_________________________________

Les actions ordinaires de Bitzero Holdings Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructures énergétiques informatiques et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. L'entreprise se concentre sur le développement de centres de données, le minage de bitcoins et l'obtention de partenariats stratégiques d'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. exploite actuellement quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faible émission de carbone.

Issuer/Émetteur: Bitzero Holdings Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BITZ.U NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 49 752 913 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 593 930 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologies CUSIP: 09175N109 ISIN: CA09175N1096 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: US$/$USD Listing Date/Date de l'inscription: Le 24 NOV 2025 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Canada



The Exchange is accepting Market Maker applications for BITZ.U. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)