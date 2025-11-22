München (ots) -Nächster Rückschlag für den FC Bayern! Nach zuletzt zwei sehr knappen und dramatischen Niederlagen gehen die Münchner bei Baskonia Vitoria Gasteiz mit 73:95 klar als Verlierer vom Feld. "Sie waren physischer als wir. Großteile der 1. Halbzeit waren gut, danach hätten wir es deutlich besser machen können", bilanziert Bayerns Assistant Coach TJ Parker, der erneut den immer noch krankheitsbedingt fehlenden Headcoach Gordon Herbert. Die nächste Chance auf Wiedergutmachung kommt bereits am Dienstag beim Basket Club Valencia (ab 20.15 Uhr live).Valencia geht mit Schwung ins Duell mit dem deutschen Meister: Gegen Roter Stern Belgrad feiern die Spanier den 5. Sieg aus den letzten 7 Spielen und klettern damit bis auf Platz 7 in der EuroLeague.Partizan Belgrad befindet sich weiter im Abwärtsstrudel. Gegen Fenerbahce Istanbul setzt es bereits die 6. Pleite aus den letzten 7 Partien. Welt- und Europameister Isaac Bonga zeigt mit 8 Punkten, 8 Rebounds und 2 Assists eine gute Vorstellung, kann die Niederlage aber nicht verhindern.4. Sieg aus den letzten 5 Partien für Olympiakos Piräus. Die Griechen nehmen dadurch Platz 2 ein und sind nun erster Verfolger von Hapoel Tel Aviv. Für Paris läuft es dagegen weiter schlecht: 5 der vergangenen 6 Spiele gingen verloren.Virtus Bologna feiert den 6. Saisonsieg im Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv und setzt sich dadurch vom Tabellenkeller ab. Tel Aviv bleibt indes Vorletzter.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Den nächsten Auftritt des FC Bayern München gibt es am Dienstag. Dann müssen die Münchner auswärts beim Basket Club Valencia ran - ab 20.15 Uhr live.Baskonia Vitoria Gasteiz - FC Bayern München 95:733. Niederlage in Folge für den FC Bayern München - und diesmal auch eine sehr deutliche: Bei Baskonia Vitoria Gasteiz kommen die Münchner mit 73:95 unter die Räder. Die Spanier hingegen feiern den 4. Sieg aus den letzten 6 Spielen und machen dadurch weitere Schritte aus dem Tabellenkeller.Monster-Block! Mamadi Diakite macht die Tür für Andreas Obst zu. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=QW4yc2x1bE5XemVOamgvcEw0NU5jM2RMeDRPUTJEakhGM2YzaEc2QjVUVT0=TJ Parker, Assistant Coach FC Bayern München: "Sie haben in der 2. Halbzeit mit jeder Menge Selbstbewusstsein gespielt. Sie waren physischer als wir. Großteile der 1. Halbzeit waren gut, danach hätten wir es deutlich besser machen können." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SzhiL0tHU2JUNm1kdHRGV0JHTmZPeU5vR2M2bWZsNmR6REc4UlVmTVhWYz0=Partizan Belgrad - Fenerbahce SK 87:99Partizan Belgrad befindet sich weiter im Abwärtsstrudel. 6 Niederlagen aus den vergangenen 7 Spielen stehen zu Buche. Fenerbahce feiert hingegen den 4. Sieg in Folge. Welt- und Europameister Isaac Bonga zeigt mit 8 Punkten, 8 Rebounds und 2 Assists eine gute Vorstellung, kann die Niederlage aber nicht verhindern. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=UUlnbWd6NHQ5L1JleGljcTBwb1BzRkVDVlc1NGdOREdmTUJvZVBKeWZWbz0=Basket Club Valencia - Roter Stern Belgrad 76:73Valencia feiert gegen Roter Stern Belgrad den 5. Sieg aus den letzten 7 Spielen und klettert damit bis auf Platz 7 in der EuroLeague. Für den Top-Klub aus Serbien ist es die 2. Niederlage aus den vergangenen 3 Spielen.Olympiakos Piräus - Paris Basketball 98:864.Sieg aus den letzten 5 Partien für Olympiakos Piräus. Die Griechen nehmen dadurch Platz 2 ein und sind nun erster Verfolger von Hapoel Tel Aviv. Für Paris läuft es dagegen weiter schlecht. 5 der vergangenen 6 Spiele gingen verloren.Virtus Bologna - Maccabi Electra Tel Aviv 99:89Tel Aviv verpasst den Befreiungsschlag bei Virtus Bologna, die ihren 6. Saisonsieg feiern. Mit nur 3 Erfolgen bleibt Maccabi auf dem vorletzten Platz.Basketball live bei MagentaSportEuroLeague - 13. SpieltagDienstag, 25.11.2025ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Paris Basketballab 18.30 Uhr: Fenerbahce SK - Virtus Bolgnaab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, Zalgiris Kaunas - Baskonia Vitoria Gasteizab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Partizan Belgradab 20.15 Uhr: Basket Club Valencia - FC Bayern MünchenMittwoch, 26.11.2025ab 17.45 Uhr: Maccabi Electra Tel Aviv - EA7 Emporio Armani Mailandab 19.15 Uhr: AS Monaco - Anadolu Efes Istanbul, Roter Stern Belgrad - Olympiakos Piräusab 20.15 Uhr: FC Barcelona - ASVEL Villeurbanne LyonFIBA World Cup Qualifier - 1. und 2. SpieltagFreitag, 28.11.2025ab 19.00 Uhr: Deutschland - IsraelMontag, 01.12.2025ab 17.45 Uhr: Zypern - DeutschlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6163999