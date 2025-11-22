Starke Kursentwicklung: CTS Eventim-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 11,75 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 84,65 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 85,10 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceLogischerweise hat die Aktie auch auf Wochensicht eine gute Entwicklung gezeigt: Mit einem Plus von 7,22 Prozent sicherte sie sich mit ...

