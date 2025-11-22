Nagarro-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 2,43 Prozent an diesem Handelstag der der Top-Performer im TecDAX und SDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 69,45 Euro und dieser Kurs war auch das Tageshoch.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine beeindruckende Entwicklung: Mit einem Plus von 19,02 Prozent sicherte sie sich auch im TecDAX und SDAX mit großem ...

