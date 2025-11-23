Einige Leser fragen sich vielleicht, warum wir gelegentlich einen sogenannten "Treffer ohne Gewinn" ausweisen. Genau hierin zeigt sich jedoch ein entscheidender Unterschied zwischen RuMaS und zahlreichen anderen Börsendiensten: Während viele Anbieter lediglich allgemeine Empfehlungen abgeben oder den Einstieg "billigst" vorschlagen, legen wir größten Wert auf präzise definierte Einstiegskurse. Erst wenn diese klar benannten Kursmarken tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS