Die Deutsche Telekom legte am 13. November die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Das starke Zahlenwerk beeindruckte und wurde zudem durch die Ankündigung einer Rekorddividende und eines Aktienrückkaufprogramms aufgewertet. Kurzum. Der Markt war zufrieden. Die Aktie reagierte mit leichten Kursgewinnen.Deutsche Telekom - Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben In den letzten Wochen und Monaten verzeichnete die Aktie (WKN: 555750 | ...

