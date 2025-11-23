© Foto: DALL-EMit einer attraktiven Dividendenrendite und guten Wachstumsperspektiven ist Pembina Pipeline ein solider Dividendenwert. Für stabile Gewinne sorgen langfristige Verträge, hinzu kommen strategisch kluge M&A-Maßnahmen.Pembina Pipeline Corporation ist ein führendes kanadisches Energieinfrastrukturunternehmen, das für seine starke Dividendenpolitik bekannt ist. Mit einem stabilen Geschäftsmodell im Bereich der Pipeline-Infrastruktur und einem soliden Cashflow aus langfristigen Verträgen bietet Pembina eine attraktive Dividende und solide Wachstumsprognosen, die das Unternehmen zu einem interessanten Kandidaten für den Dividenden-Radar machen. Nach dem Lebensmittel-Riesen Conagra Brands aus den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE