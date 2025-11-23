Mit einer attraktiven Dividendenrendite und guten Wachstumsperspektiven ist Pembina Pipeline ein solider Dividendenwert. Für stabile Gewinne sorgen langfristige Verträge, hinzu kommen strategisch kluge M&A-Maßnahmen.Pembina Pipeline Corporation ist ein führendes kanadisches Energieinfrastrukturunternehmen, das für seine starke Dividendenpolitik bekannt ist. Mit einem stabilen Geschäftsmodell im Bereich der Pipeline-Infrastruktur und einem soliden Cashflow aus langfristigen Verträgen bietet Pembina eine attraktive Dividende und solide Wachstumsprognosen, die das Unternehmen zu einem interessanten Kandidaten für den Dividenden-Radar machen. Nach dem Lebensmittel-Riesen Conagra Brands aus den …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.