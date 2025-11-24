Ein Unternehmen wird an der Börse mit 10 Mio. EUR bewertet und Analysten erwarten einen Umsatz von über 100 Mio. EUR im Jahr 2027. Das Kursziel der Analysten liegt mehr als 300 % über dem aktuellen Kursniveau. Dies ist derzeit die Situation bei der Planethic Group (vormals Veganz Group). Am Freitag wurde der Vorstandsvorsitzende abberufen. Ist das der Befreiungsschlag für die Aktie? Auf einen Rebound warten auch Aktionäre bei DroneShield. Der Anlegerliebling hat eine Horrorwoche mit über 40 % Kursverlust hinter sich. Wie kam es dazu und wie kann es weitergehen? Einen Turnaround aus dem Bilderbuch hat SMA Solar vollzogen. In weniger als drei Monaten hat sich die Aktie verdoppelt. Nach den Quartalszahlen haben Analysten das Kursziel erhöht.

Den vollständigen Artikel lesen ...