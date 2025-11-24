Noch ist die Übernahme der NVL-Marine-Werften durch Rheinmetall nicht ganz in trockenen Tüchern. Doch bis zum Jahresende wird von den Kartellbehörden grünes Licht erwartet. Vorab hat Rheinmetall angekündigt, die Hamburger Werft Blohm+Voss zu einer zentralen Marine-Werft auszubauen. Es sind Milliarden-Investitionen geplant. Deutschlands größter Rüstungskonzern will mit der Übernahme der Marine-Werften von NVL, zu denen auch die Hamburger Großwerft Blohm+Voss gehört, sein Marine-Geschäft deutlich ...

