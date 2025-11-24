Der DAX hat die vergangene Woche mit einem Wochenverlust von 3,3 Prozent abgeschlossen. Am Freitag ging es 0,8 Prozent nach unten auf 23.091,87 Punkte. Der Start in die neue Woche sieht etwas freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,8 Prozent höher auf 23.285 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart recht ruhig. Am Vormittag steht der ifo-Geschäftsklimaindex für November im Blickfeld. Die Aktie von Bayer könnte von einer positiven Meldung vom Wochenende ...

