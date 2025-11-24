Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|21/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.95
|Shrs:
|114,000,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,412
|10,440
|08:47
|10,414
|10,440
|08:47
|Zeit
