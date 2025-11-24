Winterthur - Rieter ist zuversichtlich, alle behördlichen Genehmigungen zum Kauf der Division «Barmag» vom Mitbewerber Oerlikon noch vor Jahresende zu erhalten. Deshalb verpasst sich der Industriekonzern auf Anfang 2026 eine neue Konzernstruktur. So werden die Divisionen «Machines & Systems» und «After Sales» zusammengelegt, wie Rieter am Montag mitteilte. Diese heisst dann «Short-Staple Fiber» und wird von Alexander Özbahadir geleitet. Ferner werde ...

