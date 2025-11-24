Zürich - Die Privatbank Julius Bär muss nach der Überprüfung des Kreditbuchs weiter 149 Millionen Franken abschreiben. Daneben konnte die Bank nach zehn Monaten 2025 mehr verwaltete Vermögen verbuchen und auch weitere Netto-Neugelder anziehen. Julius Bär hat die seit einiger Zeit laufende Überprüfung des Kreditportfolios abgeschlossen. Dabei musste die Bank weitere 149 Millionen Franken abschreiben, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. «Vergleichbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
