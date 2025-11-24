VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 24. November 2025 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FSE:GPB) ("Grande Portage" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Vermessungsdaten aus einem LiDAR-Luftscan auf dem Grundstück New Amalga Gold im Südosten Alaskas erhalten hat, die einen wichtigen Beitrag zur Weiterführung der technischen und umweltbezogenen Arbeiten im Rahmen des Projekts leisten.

LiDAR (Light Detection and Ranging) ist eine hochauflösende, laserbasierte Kartierungstechnik, bei der schnelle Laserlichtimpulse und präzise Flugzeitmessungen verwendet werden, um die Entfernung zu umgebenden Oberflächen zu berechnen. Indem der Laser über ein Gebiet gestrichen wird und Millionen von Rücklaufpunkten aufgezeichnet werden, entsteht eine dichte "Punktwolke", die die 3D-Geometrie des Geländes, der Vegetation oder von Objekten darstellt (Abb. 1 unten).

Dieser Luftscan, der von einem in Anchorage ansässigen Team von NV5 Geospatial durchgeführt wurde, deckt den Bereich der potenziellen Projektinfrastrukturentwicklung und des Zufahrtsstraßenkorridors ab. Die neue Vermessung bestätigt die geplanten Standorte der oberirdischen Anlagen der Mine und ergänzt einen früheren Scan, der den Bereich um die Ressourcenadern herum und direkt darüber abdeckte.

LiDAR-Daten sind für eine Vielzahl von technischen, ökologischen und explorativen Zwecken von entscheidender Bedeutung, darunter:

- Bestimmung der optimalen Standorte für Gebäude und Straßen, um den Umfang der Erdarbeiten und Oberflächenbeeinträchtigungen zu minimieren

- Identifizierung natürlicher Entwässerungskanäle und potenzieller Feuchtgebiete, die anschließend durch Felduntersuchungen bestätigt werden müssen

- Bestimmung der Vegetationsdichte und der Höhe des Baumkronendachs im Verhältnis zur Bodenoberfläche (Abb. 2 unten)

- Kartierung großräumiger geotechnischer Merkmale und Strukturen, bei denen das Grundgestein freiliegt, um Informationen für die Minenplanung zu liefern

- Identifizierung kleiner Kanäle und Rinnen, in denen eine freiliegende Ader im Vergleich zum Nebengestein bevorzugt erodiert ist, ein wertvolles Explorationsinstrument zur Identifizierung potenzieller Aderaufschlüsse (Abb. 3 unten)

Ian Klassen, President und CEO, kommentiert: "Das moderne LiDAR-Scanning ist eine äußerst wertvolle Technologie für das New Amalga Gold-Projekt, da es die Erfassung von Oberflächendaten mit einem extrem hohen Detaillierungsgrad in kurzer Zeit ermöglicht. Dies führt zu präziseren frühen Ingenieursarbeiten und ermöglicht gleichzeitig eine Fokussierung und Beschleunigung unserer Feldarbeiten und der Erfassung von Umweltdaten - wichtige Faktoren, die es dem Projekt ermöglichen, den Regulierungsprozess zu durchlaufen und die Minenentwicklung voranzutreiben."

Das Goldprojekt New Amalga kann weiterhin in mehrere Richtungen erweitert werden und verfügt über eine angezeigte Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine abgeleitete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen). Das aktuelle Entwicklungskonzept sieht einen Untertagebau mit geringem Flächenverbrauch und einer externen Verarbeitung durch Dritte vor, wodurch keine Mühle oder Abraumlagerstätte vor Ort erforderlich ist.

Abb. 1: LiDAR-Scandaten ermöglichen eine äußerst präzise 3D-Oberfläche des Projektgebiets

Abb. 2: LiDAR-Daten unterscheiden zwischen Vegetation und nackter Erde und ermöglichen so ein Verständnis der Vegetationsdecke und der Höhe des Baumkronendachs.

Abb. 3: Beispiel für eine "Schlucht" oder einen "Kanal", die durch bevorzugte Erosion von zutage tretenden Adern entstanden sind.

Projekt-Highlights:

- 100 %-Beteiligung am New Amalga Goldprojekt, das in der Nähe der Infrastruktur nur 25 km nördlich von Juneau (Alaska) und 6 km von einer ganzjährig befahrbaren asphaltierten Straße entfernt liegt (Abb. 5)

- Das Grundstück beherbergt mindestens 8 große, lange, goldhaltige mesothermale Adern

- 240 Bohrlöcher von 55 Plattformen mit einer Gesamtlänge von ~65.000 m bestätigen ein großes Gold-Quarz-System

- Frühere Bohrungen ergaben mehrere Unzen-Gehalte in mehreren Adern. Ausgewählte Proben umfassen:

Deep Trench Vein: 15,3 m mit einem Gehalt von 37,1 g/t Au, 8,3 m mit einem Gehalt von 58,6 g/t Au, 11,6 m mit einem Gehalt von 28,3 g/t Au

Goat-Ader: 2,1 m mit einem Gehalt von 74,2 g/t Au, 6,3 m mit einem Gehalt von 15,7 g/t Au

Main-Ader: 3,1 m mit einem Gehalt von 79,2 g/t Au, 2,1 m mit einem Gehalt von 37,2 g/t Au, 3,1 m mit einem Gehalt von 13,9 g/t Au

Ridge-Ader: 1,5 m mit einem Gehalt von 43,0 g/t Au, 1,5 m mit einem Gehalt von 29,2 g/t Au

Sleeping Giant-Ader: 2,1 m mit einem Gehalt von 15,4 g/t Au, 3,2 m mit einem Gehalt von 20,7 g/t Au

Die ungefähren Standorte ausgewählter Abschnitte sind in Abb. 4 unten dargestellt.

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Gültigkeitsdatum 17. Juli 2024 weist eine angezeigte Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine abgeleitete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angezeigte Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine abgeleitete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen).

- Die Lagerstätte ist nach Norden, Süden und in die Tiefe hin offen.

- Kanalproben aus dem oberirdischen Aufschluss der Goat-Ader ergaben 129,02 g/t Gold (3,76 opt) und 290 g/t Gold (8,46 opt) mit 224 g/t Silber (6,53 opt).

- Die LiDAR-Untersuchung des Grundstücks ergab zahlreiche Ziele - das erste davon bestätigte die Goldentdeckung.

- Es wurden ausgezeichnete metallurgische Ausbeuten von bis zu 98,2 % erzielt.

- Es wurden mehr als 6 Jahre lang Umwelt-Basiswasserproben genommen.

- Die aktuelle Entwicklungsstrategie sieht einen Untertagebau mit geringem Flächenverbrauch und einer externen Verarbeitung durch Dritte vor, wodurch keine Mühle oder Abraumlagerstätte vor Ort erforderlich ist. Diese Konfiguration reduziert die Kapitalkosten, minimiert die Umweltbelastung des Projekts erheblich und erleichtert die Genehmigungserteilung.

- Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Goldbelt Inc (einer nach dem Alaska Native Claims Settlement Act gegründeten Alaska Native Corporation) über die Entwicklung eines Erz-Exportterminals in Cascade Point, einem privaten Grundstück von Goldbelt, das nur 22 km vom Projektstandort entfernt liegt.

- Vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß NI 43-101 in Arbeit, voraussichtliche Fertigstellung im ersten Quartal 2026.

Abb. 4: Ungefähre Lage ausgewählter Abschnitte

Abb. 5: Lage des Goldprojekts New Amalga

Kyle Mehalek, P.E., ist die qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des New Amalga-Minenprojekts konzentriert, das aus der Herbert-Goldentdeckung etwa 25 km nördlich von Juneau (Alaska) hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft New Amalga. Das Goldvorkommen New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Ader-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Adern mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt prominent innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens gemäß NI 43-101 wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) im Basisfall ermittelt und umfasst: eine angezeigte Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); und eine abgeleitete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angezeigte Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine abgeleitete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.) mit einem Stichtag vom 17. Juli 2024 erstellt.

IM NAMEN DES VORSTANDS

"Ian Klassen"

Ian M. Klassen

Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "schätzt", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, wie in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 offenlegen muss, dass es keine Produktionsentscheidung auf der Grundlage von NI 43-101-konformen Reservenabschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen oder Machbarkeitsstudien getroffen hat und dass Produktionsentscheidungen, die in der Vergangenheit ohne solche Berichte getroffen wurden, mit einer erhöhten Unsicherheit und höheren technischen und wirtschaftlichen Risiken des Scheiterns verbunden waren. Zu diesen Risiken gehören unter anderem Bereiche, die in einer Machbarkeitsstudie oder einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung genauer analysiert werden, wie z. B. die Anwendung wirtschaftlicher Analysen auf Mineralressourcen, detailliertere metallurgische und andere spezialisierte Studien in Bereichen wie Abbau- und Gewinnungsmethoden, Marktanalysen sowie Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Gemeinden. Jede Entscheidung, die neue Amalga-Mine in dem von der Geschäftsleitung vorgesehenen Umfang in Betrieb zu nehmen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, würde weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Daten des Unternehmens sowie auf Berichten basieren, die auf Explorations- und Bergbauarbeiten des Unternehmens und von Geologen und Ingenieuren, die vom Unternehmen beauftragt wurden, beruhen.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER BÖRSE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

QUELLE: Grande Portage Resources Limited

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81916Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81916&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38655P2017Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.