4.701 $ Gold. 19,9% Sprott: Genehmigungen erteilt! New Amalga betritt die Zone, in der Juniors schnell neu bewertet werden!

Anzeige / Werbung

Gold ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen: 4.709 US-Dollar je Unze.

(Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources - ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5)



Willkommen zurück, Leser - jetzt aufpassen.

Gold hat es schon wieder getan.

Kein Test.

Keine Pause.

Kein Fehlausbruch.

Gold ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen: 4.709 US-Dollar je Unze.

Und während viele Investoren noch auf Charts von Gold-ETFs starren, passiert im Hintergrund etwas wesentlich Bedeutenderes:

Das smarteste Kapital im Bergbau war bereits positioniert - vor diesem Ausbruch.

Und eines der deutlichsten Signale hat gerade erneut aufgeblinkt.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

ERIC SPROTT JAGT KEINE AUSBRÜCHE - ER GEHT IHNEN VORAUS

Machen wir es klar und deutlich.

Eric Sprott hält inzwischen 19,9% an Grande Portage Resources.

Das ist kein Trade.

Das ist keine Spekulation.

Das ist keine Option.

Das ist kontrollnahe Eigentümerschaft - begrenzt ausschließlich durch regulatorische Vorgaben.

Sprott hat nicht "ein paar Millionen Aktien gekauft, um mal zu schauen".

Er hat eine 5-Mio.-Dollar-Finanzierung vollständig allein gezeichnet - und exakt dort gestoppt, wo ohne Aktionärszustimmung Schluss ist.

Wenn Eric Sprott das tut, ist die Botschaft eindeutig:

"Dieser Vermögenswert ist falsch bewertet - und das Zeitfenster schließt sich."

4.701 $ GOLD VERÄNDERT DIE GESAMTE GLEICHUNG

Bei Gold über 4.700 $ kippt der Markt.

Projekte, die gestern noch "interessant" waren, werden strategisch.

Hochgradige Lagerstätten werden rar und begehrt.

Sichere Jurisdiktionen zählen plötzlich mehr denn je.

Und jetzt betrachten wir New Amalga genau in diesem Kontext:

• Rund 2,0 Mio. Unzen Gold

• ~9,3 g/t Gold

• 25 km von Juneau, Alaska entfernt

• Straße, Hafen und Stromversorgung im Aufbau

• Kleines Untertage-Minenkonzept

• Externe Verarbeitung

• Minimale Umweltbelastung

Das ist exakt die Art von Projekt, nach der Majors, Fonds und Royalty-Gesellschaften in einem 4.700-Dollar-Goldumfeld suchen.

Und Eric Sprott weiß das.

DIE GENEHMIGUNGEN SIND DA - UND GENAU HIER LIEGT DIE FEHLBEWERTUNG

Was viele Anleger übersehen:

Exploration bewegt Kurse.

Genehmigungen verändern Schicksale.

Grande Portage hat inzwischen erhalten:

• Special-Use-Genehmigung des U.S. Forest Service

Für langfristige Umwelt- und Betriebsinfrastruktur

• Genehmigung des 2026er Operations- und Bohrplans

Bis zu 4.300 Meter Bohrungen

Geotechnische und hydrogeologische Arbeiten

Zwingend erforderlich für Minendesign und Umweltgenehmigungen

Das ist kein "Bohren und Hoffen" mehr.

Das ist Planen, Genehmigen, Bauen.

Und genau hier verschiebt sich ein Projekt still und leise von optional zu unausweichlich.

INFRASTRUKTUR KOMMT - UND DAS NICHT ZUFÄLLIG

Der Blick auf das Gesamtbild ist entscheidend.

New Amalga hat zuletzt folgende Meilensteine erreicht:

• Straßenzugang im Genehmigungsverfahren

• Staatlich unterstützte Hafeninfrastruktur bei Cascade Point

• Anschluss an das Stromnetz (Wasserkraft) in Vorbereitung

• Bundesgenehmigungen für permanente Infrastruktur

• Über 6 Jahre Umwelt-Basisdaten

• PEA geplant für Q1 2026

Infrastruktur bewegt sich nicht so - es sei denn, Regulatoren, Ingenieure und Kapital sind sich einig:

Dieses Projekt ist real.

WARUM SPROTT 19,9% HÄLT - UND NICHT 5%

Das ist der entscheidende Punkt.

Eric Sprott baut keine 19,9%-Positionen in Projekte, die steckenbleiben könnten.

Er baut sie in Projekte, die:

• Hochgradig sind

• In sicheren Jurisdiktionen liegen

• Logistisch umsetzbar sind

• Genehmigungsfähig sind

• Vom Markt unterschätzt werden

Und vor allem:

Noch früh genug sind, bevor der Markt sie korrekt bewertet.

Sobald ein Projekt diese Phase erreicht - Genehmigungen, Infrastruktur, Bohrfreigaben - schrumpft das Upside-Fenster rapide.

Deshalb war Sprott vor dem Gold-Ausbruch auf 4.709 $ positioniert.

SO SEHEN JUNIOR-GOLDAKTIEN AUS - KURZ VOR DER BEWEGUNG

Historisch läuft es immer gleich:

Gold bricht aus Majors ziehen an Entwickler werden neu bewertet Hochgradige Juniors mit Genehmigungen explodieren

Nicht langsam.

Nicht höflich.

Sondern abrupt.

Der Markt wartet immer zu lange - und rennt dann hinterher.

DAS FAZIT

Gold bei 4.709 $ ist kein Rauschen.

Eric Sprott mit 19,9% Beteiligung ist kein Zufall.

Bundesgenehmigungen, Bohrfreigaben und Infrastruktur sind kein Nice-to-have.

Das ist Konvergenz.

New Amalga fragt nicht mehr, ob es gebaut werden kann.

Es beantwortet, wie schnell.

Und wenn der Markt diese Punkte endlich zusammenführt, passiert die Neubewertung selten langsam.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US1921085049,ARDEUT112562,CA38655P2017,CA89621C1059,AU000000NVA2