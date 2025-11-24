Vaduz - Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) hat Markus Schifferle zum neuen Chief Financial Officer der Gruppe und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Er folgt auf Christoph Reich, der im September 2025 das Amt des Konzernchefs übernahm. Schifferle verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankenwesen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Seit 2011 ist er in verschiedenen Funktionen innerhalb der LLB-Gruppe ...

