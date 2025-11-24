2G Energy meldet für das dritte Quartal 2025 einen deutlich geringeren Umsatz bei Neuanlagen in Deutschland: 30,2 Mio. € (Vj. 42,8 Mio. €). Hauptgründe: die konzernweit eingeführten Werks-Sommerferien zur ERP-Umstellung und die beihilferechtliche EU-Genehmigung fürs Biomassepaket, die erst im September kam und Kunden im Biogas-Segment bis dahin zögern ließ. Parallel hakte die Service-Performance im Heimatmarkt - das neue ERP-System lief im Service noch nicht rund, die Materialdisposition und Einsatzplanung wurden erst sukzessive stabilisiert. Ergebnis: ein EBIT von -0,9 Mio. € (Vj. +4,9 Mio. €). ...

