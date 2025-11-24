EQS-News: Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH
Bioenergiepark Küste erreicht weitere Meilensteine: Anleihevolumen bereits zu rund 40 % platziert; Börsennotierung im Freiverkehr Frankfurt erfolgt
Parallel dazu wurde die zweite Sicherheit erfolgreich übertragen, womit die vertraglich vorgesehenen Besicherungsmechanismen vollständig umgesetzt sind. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) ist zwischenzeitlich ebenfalls plangemäß erfolgt.
"Mit dem erfolgreichen Platzierungsverlauf und dem Börsenlisting haben wir weitere wichtige Meilensteine zur erfolgreichen Entwicklung des Projekts erreicht. Der Umbau der Anlage schreitet planmäßig voran. Damit schaffen wir die Grundlage, um die Biogasanlage technisch und wirtschaftlich zukunftsfähig aufzustellen", erklärt Johannes Schmidt, Geschäftsführer der Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH.
Im Fokus steht dabei die Umstellung auf eine optimierte Feststofffütterung sowie die Modernisierung der Rührwerkstechnik. Diese Maßnahmen erhöhen die Effizienz der Gasproduktion und sichern die nachhaltige Nutzung des eingesetzten Substrats. Der Umbau markiert zugleich den ersten Schritt der geplanten Weiterentwicklung hin zur Verflüssigung des erzeugten Biogases, um zukünftig klimaneutrales Flüssigerdgas (LNG) für den Schwerlastverkehr bereitzustellen.
Interessierte Anleger können die besicherte 7 % Projektanleihe 2025/2030 weiterhin über www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe zeichnen.
Eckdaten der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseitewww.bioenergiepark-kueste.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
