EQS-News: Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Bioenergiepark Küste erreicht weitere Meilensteine: Anleihevolumen bereits zu rund 40 % platziert; Börsennotierung im Freiverkehr Frankfurt erfolgt



24.11.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bioenergiepark Küste erreicht weitere Meilensteine: Anleihevolumen bereits zu rund 40 % platziert; Börsennotierung im Freiverkehr Frankfurt erfolgt



Scharbeutz, 24. November 2025 - Die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH ("Bioenergiepark Küste") verzeichnet eine weiterhin hohe Nachfrage nach ihrer besicherten 7 % Projektanleihe (ISIN: DE000A4DFCD3). Mittlerweile sind rund 40 % des Anleihevolumens erfolgreich platziert - ein klarer Vertrauensbeweis der Anleger in das Geschäftsmodell und die nachhaltige Ausrichtung des Projekts. Parallel dazu wurde die zweite Sicherheit erfolgreich übertragen, womit die vertraglich vorgesehenen Besicherungsmechanismen vollständig umgesetzt sind. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) ist zwischenzeitlich ebenfalls plangemäß erfolgt. "Mit dem erfolgreichen Platzierungsverlauf und dem Börsenlisting haben wir weitere wichtige Meilensteine zur erfolgreichen Entwicklung des Projekts erreicht. Der Umbau der Anlage schreitet planmäßig voran. Damit schaffen wir die Grundlage, um die Biogasanlage technisch und wirtschaftlich zukunftsfähig aufzustellen", erklärt Johannes Schmidt, Geschäftsführer der Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH. Im Fokus steht dabei die Umstellung auf eine optimierte Feststofffütterung sowie die Modernisierung der Rührwerkstechnik. Diese Maßnahmen erhöhen die Effizienz der Gasproduktion und sichern die nachhaltige Nutzung des eingesetzten Substrats. Der Umbau markiert zugleich den ersten Schritt der geplanten Weiterentwicklung hin zur Verflüssigung des erzeugten Biogases, um zukünftig klimaneutrales Flüssigerdgas (LNG) für den Schwerlastverkehr bereitzustellen. Interessierte Anleger können die besicherte 7 % Projektanleihe 2025/2030 weiterhin über www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe zeichnen. Eckdaten der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030 Emittentin Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH Emissionsvolumen Bis zu 7 Mio. Euro Platziertes Volumen 2,65 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. Status Besichert, nicht nachrangig Besicherung (u. a.) Grundpfandrechte und andere Sicherheiten im Gesamtbetrag von 4,6 Mio. Euro nebst mindestens 10 % Jahreszinsen

Ansprüche auf Einspeisevergütungen (gesichert bis 2031) und sonstige Ansprüche aus Stromvermarktungen Sicherheitentreuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH ISIN / WKN DE000A4DFCD3 / A4DFCD Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 28. März 2025 bis 27. März 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich unter www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe Valuta 15. April 2025 Laufzeit 5 Jahre: 15. April 2025 bis 15. April 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 15. April eines jeden Jahres (erstmals am 15. April 2026) Rückzahlungstermin 15. April 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 15. April 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 15. April 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Mindest-Eigenkapital von 1,5 Mio. Euro

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseitewww.bioenergiepark-kueste.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Johannes Schmidt

Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH

Tel.: 04525/494400

E-Mail: Info@energiepark-kueste.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: 089/889690625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu



24.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News