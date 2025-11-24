Die letzten Handelstage waren bei der Nordex-Aktie von einer ausgeprägten Kursschwäche gekennzeichnet. Nach der furiosen Rallye, die Mitte November im Bereich von 28,3 Euro ihr vorläufiges Ende fand, kamen Gewinnmitnahmen auf. Nach dem überaus schwachen Wochenausklang - angesichts eines deutlichen Tagesminus von über 4 Prozent im Freitagshandel kann man bereits von einem kleinen Ausverkauf sprechen - stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.