Nordex ISIN: DE000A0D6554 konnte im Wochenverlauf 10,62 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Hamburg der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 28,74 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 29,64 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS