NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon beleuchtete am Montag die aktuelle Situation im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Derzeit seien es vor allem die Verbündeten der USA wie Korea und Taiwan, die derzeit bei Chip-Verfügbarkeit "die Nase vorn haben"./tih/ag



