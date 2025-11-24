Die GAC Group hat eine Anlage zur Herstellung von Festkörperbatterien in Betrieb genommen. Diese bringt laut Vorsitzendem Feng Xingya derzeit "Zellen mit über 60 Ah in Fahrzeugqualität in kleinen Testchargen" hervor. Die Massenproduktion soll für den Zeitraum 2027 bis 2030 geplant sein. Wie unter anderem das Portal Gasgoo unter Berufung auf GAC-Chef Feng Xingya berichtet, hat der Hersteller in China die Testproduktion von Batterien mit festem Elektrolyt ...

