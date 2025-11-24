BAGSVAERD (dpa-AFX) - Das Abnehmmittel Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie Evoke habe im Vergleich zu Placebo keine statistisch signifikante Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt, teilte der dänische Pharmariese am Montag mit. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach auf die Nachricht hin um zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 ein./mis/stw

