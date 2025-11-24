Novo Nordisk galt über Jahre als unaufhaltsamer Superstar der Pharmawelt. Dank Semaglutid, dem Wirkstoff hinter den weltweit boomenden Diabetes- und Abnehmpräparaten, schoss der Börsenwert des dänischen Konzerns in astronomische Höhen. Nun aber hat ausgerechnet dieser Goldesel eine schmerzhafte Bauchlandung hingelegt: In zwei groß angelegten Phase-III-Studien bei Menschen mit früher Alzheimer-Erkrankung blieb der erhoffte Durchbruch aus. Die ernüchternde ...

