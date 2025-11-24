Die Aktie von Novo Nordisk rauscht zum Wochenstart ordentlich nach unten. Der Grund: Die Studien zu Rybelsus, basierend auf dem Wirkstoff Semaglutid, zum Einsatz bei Alzheimer zeigten nicht den erhofften Erfolg. In den Studien Evoke und Evoke+ konnte keine Verlangsamung des Krankheitsfortschritts erzielt werden.Beide Studien untersuchten die Entwicklungen bei insgesamt 3.808 Patienten. Trotz messbarer Verbesserungen bei Alzheimer-typischen Biomarkern wie Entzündungsparametern oder neurodegenerativen ...

