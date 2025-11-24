Circus stellt die Weichen für 2026 mit einer klaren Spanne: Auf Basis bestehender Kunden erwartet das Unternehmen 44 bis 55 Mio. € Umsatz. Das EBITDA bleibt planmäßig negativ zwischen -6 und -8 Mio. € - konsequent in einer Phase, in der Produktion, Logistik und Service skaliert werden. Die Botschaft: Wachstum vor Marge, solange die Auslieferungen hochlaufen. Pfad zur Profitabilität: Skalierung + wiederkehrende Software-Erlöse Die Ergebnislage soll sich "sukzessive" verbessern - getrieben durch Stückkostendegression in der Hardware und einen wachsenden Anteil wiederkehrender Software-Erlöse. Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
