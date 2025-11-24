Am Montag geraten die Aktien von Renk, Rheinmetall, Hensoldt & Co. weiter deutlich unter Druck. Das belastet die Papiere der Rüstungskonzerne jetzt, und darum kann sich für Anleger eventuell trotzdem ein Kauf anbieten. Rüstungsaktien unter Druck und Infrastrukturaktien auf der Gewinnerseite - das ist am Montag das Bild am deutschen Aktienmarkt angesichts der Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende ...

