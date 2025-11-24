EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DEAG übernimmt die verbleibenden 25,5 % von Fane Productions DEAG hält nun 74,5 % von Fane Productions über Konzerngesellschaft KMJ Entertainment und 25,5% der Anteile direkt

Fane ist ein wachstumsstarker und hochprofitabler Marktführer in UK im Bereich Spoken Word & Literary Events und auch international erfolgreich

Alex Fane wird Aktionär der DEAG

Konsequente Umsetzung der Buy-&-Build-Strategie in Einklang mit strategischem Wachstumskurs Berlin, 24. November 2025 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") stärkt ihre gute Marktposition im dynamisch wachsenden Geschäftsbereich Spoken Word & Literary Events und stockt strategiekonform ihren Anteil an der Fane Productions Ltd. ("Fane") auf 100 % auf. Nachdem die DEAG über ihre Konzerntochter KMJ Entertainment 74,5 % der Anteile an Fane gehalten hat, übernimmt sie nun die verbleibenden 25,5 % über ihre Tochtergesellschaft DEAG Concerts GmbH von Unternehmensgründer und Fane-CEO Alex Fane. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er setzt sich zusammen aus einer Barkomponente und 800.000 DEAG-Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung. Damit wird Alex Fane DEAG-Aktionär und unterstreicht sein Commitment zur DEAG, für die Fane ein wichtiger Teil der Gruppe ist. Unternehmensgründer Alex Fane wird Fane Productions auch künftig führen und gemeinsam mit seinem Team und der DEAG die nächsten Wachstumsschritte umsetzen. Mit der Aufstockung der Anteile an Fane setzt die DEAG ihre Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fort und reduziert planmäßig Minderheitenanteile an ihren Konzerngesellschaften. Hierfür werden auch Mittel der jüngst sehr erfolgreich platzierten Unternehmensanleihe 2025/2029 eingesetzt. Fane wurde 2017 gegründet. 2021 hat die DEAG sich an dem Unternehmen beteiligt, das seitdem seine marktführende Position in Großbritannien im Bereich Spoken Word & Literary Events weiter erfolgreich ausgebaut hat. Bei hohen Umsatzwachstumsraten und einem stetigen Anstieg des operativen Ergebnisses trägt Fane signifikant zum positiven Gesamtergebnis der DEAG bei. Fane hat Niederlassungen in Großbritannien, Singapur, Australien und den USA und veranstaltet jährlich hunderte Live-Events und digitale Events in Europa, insbesondere in UK, Australien, Neuseeland, Singapur, den USA und Kanada. Hierzu gehören Interviews, Lesungen, Live-Podcasts, Theateraufführungen oder auch Buchvorstellungen, mit denen Fane mehr als 700.000 Besucher pro Jahr begeistert. Zu den bekanntesten Formaten von Fane gehört die Event-Reihe "An Evening with…", bei der bekannte internationale Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Wirtschaft, Unterhaltung und vielen Bereichen mehr mit persönlichen Ansichten und Einsichten für unvergessliche Abende sorgen. Zu den Gästen vergangener "An Evening with…"-Events zählten unter anderem Oscar-Preisträger Tom Hanks, Schauspielerin Dame Judi Dench, Margaret Atwood oder auch Pop-Ikone Cher. Spoken Word & Literary Events bietet unverändert sehr hohe Wachstumspotenziale für die DEAG. In Deutschland veranstaltet das Unternehmen unter anderem das internationale Literaturfestival lit.COLOGNE inkl. lit.kid.COLOGNE, das Philosophiefestival phil.COLOGNE oder auch das Bad Homburger Poesie- & Literaturfestival. Die DEAG konnte in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Synergien zwischen Fane und ihren Spoken-Word-Aktivitäten in Deutschland umsetzen, unter anderem im Ticketing- und Live-Entertainment-Bereich sowie beim Künstler-Booking. Die DEAG ist hervorragend im Bereich Spoken Word & Literary Events aufgestellt und in UK bereits Marktführer. Auch in weiteren Ländermärkten in Europa soll die gute Position weiter ausgebaut werden. Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: "Die Zusammenarbeit mit Fane Productions und Alex Fane hat sich in den vergangenen vier Jahren hervorragend entwickelt. Dies spiegelt sich auch in den Finanzkennzahlen positiv und sehr dynamisch wider. Eine vollständige Übernahme war für die DEAG daher der nächste logische Schritt in unserer Partnerschaft. Wir wollen bei Spoken Word & Literary Events weiter wachsen und auch in Zukunft unsere Besucher mit besonderen Erlebnissen begeistern. Angesichts der weltweit schnell steigenden Nachfrage bei Spoken Word & Literary Events versetzt uns die Übernahme in die hervorragende Lage, in diesem spannenden, sich schnell entwickelnden Segment eine führende und innovative Rolle einzunehmen." Alex Fane, CEO Fane: "Die Zusammenarbeit mit DEAG war in den vergangenen vier Jahren äußerst produktiv. Dies ist ein sehr spannender Moment für den Bereich Spoken Word & Literary Events. Ich bin zuversichtlich, dass die gebündelten Kräfte der DEAG-Gruppe und von Fane in den kommenden Jahren zu einem bedeutenden und nachhaltigen Wachstum führen werden." Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 24 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. 