In dieser Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Michael Flender ausgewählte Aktien mit Fokus auf technische ...
|347,00
|347,15
|15:11
|347,00
|347,20
|15:11
|Aktuelle Nachrichten
|15:06
|Lutnick says Trump to decide on Nvidia selling H200 chips to China
|15:01
|Nvidia Beat Earnings, but Investors Are Asking the Wrong Question. Here's the Right One.
|14:55
|Aktien Frankfurt: Stabilisierungsgewinne schrumpfen nach schwachem Ifo-Index
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag stabilisiert. Die anfänglich deutlichen Gewinne schrumpften allerdings nach schwachen heimischen...
|14:31
|Trader-Interview mit Michael Flender: Nvidia, Tesla, Xpeng, On Holdung & Siemens Energy
|In dieser Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Michael Flender ausgewählte Aktien mit Fokus auf technische ..
|14:26
|Nvidia: Aktie verliert, weil Investoren den Boom bei KI-Ausgaben anzweifeln
|13:38
|SIEMENS ENERGY AG zündet den Turbo - jetzt einsteigen!
|13:15
|Zurückhaltung an den Märkten: u.a. CTS, Nvidia, Rheinmetall, Siemens Energy - Börse München
|Korrektur: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutliche Verluste verzeichnet. Zum einen belasteten die schwächer werdenden Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank...
|11:23
|AKTIEN IM FOKUS: Ukraine-Entwicklung belastet Rüstung und hilft Infrastruktur
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungsaktien unter Druck und Infrastrukturaktien auf der Gewinnerseite - das ist am Montag das Bild am deutschen Aktienmarkt angesichts der Einigung zwischen den USA...
|14:51
|Opening Bell: Rheinmetall, Novo Nordisk, S&P 500, Tesla, Alphabet, Coinbase, Circle, Take-Two
|Die US-Börsen haben sich zum Wochenschluss überraschend stark zurückgemeldet. Nach einem erneut holprigen Start und mehreren Richtungswechseln am Mittag drehten die großen Indizes am Ende klar ins Plus....
|14:10
|Tesla-Aktie: Das könnte Musk gefährlich werden
|Den November würden Tesla-Aktionäre wahrscheinlich am liebsten aus ihrem Kalendern streichen. Seit Monatsbeginn hat der Kurs der Tesla-Aktie um über -16% nachgegeben. Könnte diese Entwicklung den Aktienkurs...
|14:01
|Billionaire Philippe Laffont Is Selling CoreWeave, Tesla, and Nvidia and Piling Into 2 Recent IPOs
|11:54
|Alphabet ein Muss? | Tesla will Chip-Gigant werden, Eli Lilly im One-Billion Dollar Club & Bayer
|Alphabet ein Muss? | Tesla will Chip-Gigant werden, Eli Lilly im One-Billion Dollar Club & Baye
|Aktuelle Nachrichten
|12:38
|Xpeng asks suppliers to increase materials for X9 EREV as orders strong, report says
|12:15
|Xpeng und VW-Partnerschaft: Zahlreiche neue Modelle in 2026 sollen Wachstumsschub bringen
|GUANGZHOU, China (IT-Times) - Zum chinesischen Elektroauto-Produzenten und VW-Partnerunternehmen Xpeng haben sich mehrere Analysten mit einem Research-Bericht nach den Quartalsergebnissen geäußert....
|11:17
|Xpeng X9 Super Extended-Range Orders Strong; Supply Chain Reportedly Ramps Up Production by 5,000 Units
|10:14
|Mona: Xpeng plant günstiges Elektro-SUV für Europa