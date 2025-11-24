NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Fernsehkonzerns hätten die Erwartungen knapp verfehlt, was den schwachen Werbemärkten in Deutschland und Frankreich sowie der schwächelnden Dynamik bei der Produktions- und Vertriebstochter Fremantle geschuldet sei, schrieb Annick Maas in ihrem Rückblick vom Freitagabend. Daher und wegen der gesenkten Jahresziele habe sie das Kursziel gekappt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC

