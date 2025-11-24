DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 26
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 26
München (pta000/24.11.2025/15:32 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 23. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 57.149 Stamm- und 27.675 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 17.11.2025 - - - 18.11.2025 - - - 19.11.2025 186 84,5600 AQUIS (AQEU) 19.11.2025 1.211 84,5442 CBOE Europe (CEUX) 20.11.2025 2.234 84,4299 AQUIS (AQEU) 20.11.2025 13.202 84,4169 CBOE Europe (CEUX) 20.11.2025 1.585 84,4234 Turquoise (TQEX) 20.11.2025 16.093 84,4536 Xetra 21.11.2025 2.093 84,6288 AQUIS (AQEU) 21.11.2025 9.253 84,4992 CBOE Europe (CEUX) 21.11.2025 714 84,2523 Turquoise (TQEX) 21.11.2025 10.578 84,5839 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 17.11.2025 - - - 18.11.2025 80 77,8000 CBOE Europe (CEUX) 18.11.2025 83 77,9000 Turquoise (TQEX) 18.11.2025 153 77,6984 Xetra 19.11.2025 1.345 78,3135 CBOE Europe (CEUX) 19.11.2025 841 77,8559 Turquoise (TQEX) 19.11.2025 6.890 78,1078 Xetra 20.11.2025 101 77,5500 AQUIS (AQEU) 20.11.2025 3.352 77,7730 CBOE Europe (CEUX) 20.11.2025 912 77,8397 Turquoise (TQEX) 20.11.2025 9.619 77,8193 Xetra 21.11.2025 383 77,9735 CBOE Europe (CEUX) 21.11.2025 3.916 77,8566 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
