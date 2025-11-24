Anzeige
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
24.11.25 | 16:24
86,74 Euro
+1,95 % +1,66
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,9887,0216:40
86,9687,0016:40
Dow Jones News
24.11.2025 16:03 Uhr
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 26

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 26

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 26

München (pta000/24.11.2025/15:32 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 23. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 57.149 Stamm- und 27.675 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
17.11.2025  -                  -                     - 
18.11.2025  -                  -                     - 
19.11.2025  186                 84,5600                  AQUIS (AQEU) 
19.11.2025  1.211                84,5442                  CBOE Europe (CEUX) 
20.11.2025  2.234                84,4299                  AQUIS (AQEU) 
20.11.2025  13.202                84,4169                  CBOE Europe (CEUX) 
20.11.2025  1.585                84,4234                  Turquoise (TQEX) 
20.11.2025  16.093                84,4536                  Xetra 
21.11.2025  2.093                84,6288                  AQUIS (AQEU) 
21.11.2025  9.253                84,4992                  CBOE Europe (CEUX) 
21.11.2025  714                 84,2523                  Turquoise (TQEX) 
21.11.2025  10.578                84,5839                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
17.11.2025  -                  -                     - 
18.11.2025  80                  77,8000                  CBOE Europe (CEUX) 
18.11.2025  83                  77,9000                  Turquoise (TQEX) 
18.11.2025  153                 77,6984                  Xetra 
19.11.2025  1.345                78,3135                  CBOE Europe (CEUX) 
19.11.2025  841                 77,8559                  Turquoise (TQEX) 
19.11.2025  6.890                78,1078                  Xetra 
20.11.2025  101                 77,5500                  AQUIS (AQEU) 
20.11.2025  3.352                77,7730                  CBOE Europe (CEUX) 
20.11.2025  912                 77,8397                  Turquoise (TQEX) 
20.11.2025  9.619                77,8193                  Xetra 
21.11.2025  383                 77,9735                  CBOE Europe (CEUX) 
21.11.2025  3.916                77,8566                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

