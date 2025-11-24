Die Allianz zählt zu den stabilsten Schwergewichten im DAX - doch wie viel Potenzial steckt aktuell noch im Kurs? Eine frische Analystenstimme von Berenberg sorgt für neuen Rückenwind. Insgesamt bleibt das Lager der Analysten für die Aktie des Versicherungsriesen leicht positiv gestimmt.Die jüngste Einschätzung der Privatbank Berenberg setzt gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen: Analyst Michael Christodoulou hat seine Einstufung für die Allianz bestätigt - Kaufen, Kursziel 431,00 Euro. Er betont, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
