Der Off-Price-Einzelhändler für Haushaltswaren und Bekleidung (Motto: Dress for less) wurde am Freitag für die Vorlage starker Q3-Zahlen belohnt. Die Aktie von ROSS STORES notierte 8,4 % höher, sie war größter Tagesgewinner in S&P 500 und Nasdaq.Die Gewinnerwartung wurde deutlich übertroffen: EPS 1,58 $ gegenüber 1,42 $ im Analystenkonsens. Flächenbereinigtes Umsatzwachstum 7?% (Konsens: + 4,5 %), nominell stiegen die Erlöse um 10,4 %. CEO Jim Conroy betonte außerdem die operative Marge, die mit 11,6 % "viel stärker als erwartet" ausgefallen ist. - Der Ausblick überzeugte ebenfalls:Für das Schlussquartal rechnet der kalifornische Konzern mit 3 bis 4 % organischem Umsatzwachstum (zuvor 2 bis 3 %) sowie 1,77 bis 1,85 $ Gewinn je Aktie. Die Kosten des Zollkonflikts lagen im Q3 bei 0,05 $ je Aktie, im Q4 werden sie "vernachlässigbar" sein, so der CEO. Für das Gesamtjahr rechnet ROSS beim Gewinn je Aktie mit 6,38 bis 6,46 $.Direkt im Anschluss wurden einige Kursziele erneuert. JPMORGAN erhöhte das Ziel von 188 auf 200 $. Telsay Advisory ging von 160 auf 175 $. BANK OF AMERICA zielt statt 175 nun ebenfalls auf 200 $.Das Unternehmen selbst belegt seinen Optimismus mit dem Rückkauf eigener Aktien für 787 Mio. $ im Zeitraum Q1-Q3. Für das Gesamtjahr ist insgesamt eine Rückkaufsumme von 1,05 Mrd. $ vorgesehen.Auf lange Frist ist ROSS STORES eine Erfolgsstory. Im Fünfjahreszeitraum war der enge Konkurrent TJX COMPANIES besser und lief ähnlich gut wie die Aktie der Nr. 1 unter den Handelskonzernen WALMART. Am WMT-Kursverlauf seit dem Ausgangspunkt 30.11.2022 (ChatGPT) erkennt man auch, wie gut (und sehr aktiv) dieser im KI-Boom mitschwimmt. Hier kann ROSS STORES noch aufholen. Nachdem am Freitag auch ein neues Allzeithoch bei 174,86 $ markiert wurde, knüpft "ROST" (Nasdaq-Kürzel) heute im frühen US-Handel mit 174,00 $ an den Schlusskurs vom Freitag an.Helmut Gellermann