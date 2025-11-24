DOW JONES--Der spanische Versorger Iberdrola will seine brasilianische Tochtergesellschaft komplett übernehmen. Wie der Konzern mitteilte, hat er ein Angebot für die ausstehenden Anteile an Neoenergia im Volumen von 6,4 Milliarden brasilianischen Real, umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro, unterbreitet. Iberdrola hatte seine Beteiligung zuletzt auf 83,8 Prozent erhöht. Die brasilianische Gesellschaft soll von der Börse genommen werden.

