EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Frankfurt am Main, den 24. November 2025
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.428.196 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 21. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 23.154.411 Aktien.
Zusätzlich hat die Commerzbank AG im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 19. November 2025 insgesamt 384.320 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2025 gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.
Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:
Beide Programme wurden mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG für die benannten Programme erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
