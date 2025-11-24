Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Talfahrt fort. Zum Auftakt in die neue Handelswoche verliert der DAX-Titel um bis zu -5,8% und rutscht auf ein neues 6-Monats-Tief. Was steckt hinter dem Abverkauf und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Friedenssignale belasten Bereits in der vergangenen Woche war der Düsseldorfer Rüstungskonzern schwächster DAX-Performer - mit Verlusten von über -12%. Belastet wird der Kurs durch eine Friedensinitiative der ...

