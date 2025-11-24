US-Bericht schlägt Alarm: China reißt Kontrolle über kritische Rohstoffe an sich!

Anzeige / Werbung

Während Europa und die USA über Lieferketten reden, führt China längst einen lautlosen Rohstoffkrieg. Ein Krieg, der nicht mit Panzern, sondern mit Preisen, Subventionen und Exportkontrollen entschieden wird. Ein neuer Bericht des US-Kongresses legt offen, wie tiefgreifend Pekings Eingriffe in globale Märkte sind und warum westliche Industrien in eine gefährliche Abhängigkeit geraten sind.

Eine globale Bedrohung?

Wer über Lithium, seltene Erden oder Grafit spricht, redet über die Grundpfeiler moderner Zivilisation. Ohne sie gibt es keine Energiewende, keine digitale Wirtschaft und keine Verteidigungstechnik. Doch über Jahrzehnte hat der Westen die Kontrolle aus der Hand gegeben. China hat sie übernommen. Laut Bericht des US Kongressausschusses verfolgt die Volksrepublik eine strategische, über Jahrzehnte angelegte Agenda. Ihr Ziel ist klar: Rohstoffmärkte beeinflussen, Konkurrenten schwächen und wirtschaftliche Abhängigkeiten schaffen.

China lenkt Weltmärkte

China unterstützt seine Bergbauunternehmen nicht nur, es rüstet sie aus. Mehr als 57 Milliarden Dollar an Subventionen und zinslosen Krediten sichern den Erwerb globaler Minen und den Ausbau neuer Kapazitäten. Ein Zitat aus dem Bericht bringt es auf den Punkt. "Diese staatlichen Hilfen ermöglichen chinesischen Konzernen den Erwerb globaler Minen zu Bedingungen, die für westliche Firmen undenkbar wären."



Parallel mischt sich die Partei tief in die Preisbildung ein. Gesetze erlauben es den Behörden, Preisangaben zu bestrafen, die zu stark steigen. Offiziell geht es um die Bekämpfung von Spekulationen. In Wirklichkeit bedeutet es: Preise bewegen sich nur in die Richtung, die Peking vorgibt.