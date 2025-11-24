Für die Renk-Aktie geht es immer weiter nach unten. Inzwischen befinden sich die Papiere auf dem niedrigsten Stand seit April. Doch kann sich jetzt dennoch eine antizyklische Kaufchance bieten? Friedensverhandlungen werfen Renk zurück Zum Wochenstart sind Rüstungswerte wie Renk & Co. erneut deutlich unter Druck geraten. Auslöser des Abverkaufs ist dabei erneut das Thema eines möglichen Friedens in der Ukraine. Doch scheinbar hat die Börse dabei etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...